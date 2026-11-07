Matan a Balazos a Enrique Quiñones, ex Pitcher de Tomateros, en Mazatlán, Sinaloa

Enrique Quiñones Garzón, exlanzador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 7 de noviembre de 2026 en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El exbeisbolista, de 57 años, trabajaba como conductor de una plataforma digital de transporte cuando fue interceptado por sujetos armados sobre el bulevar Niños Héroes, donde fue atacado a disparos.

Quiñones tuvo una trayectoria de casi dos décadas en el beisbol profesional, entre 1988 y 2007, y dejó una marca importante en la historia de los Tomateros de Culiacán, equipo con el que consiguió uno de los logros más destacados de su carrera.

¿Qué logró Enrique Quiñones con los Tomateros de Culiacán?

El 21 de noviembre del año 2000, Quiñones consiguió el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En aquella ocasión, el lanzador condujo a Culiacán a una victoria por 1-0 frente a los Águilas de Mexicali, en un encuentro que quedó registrado como uno de los momentos históricos de la franquicia.

Además de su paso por la LMP, Enrique Quiñones jugó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde formó parte de equipos como los Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa y Tuneros de San Luis Potosí.