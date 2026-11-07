Seguridad

Matan a Balazos a Enrique Quiñones, ex Pitcher de Tomateros, en Mazatlán, Sinaloa

El exbeisbolista, de 57 años, trabajaba como conductor de una plataforma digital de transporte cuando fue interceptado por sujetos armados

Foto: Tomateros/IlustrativaFoto: Tomateros/Ilustrativa

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