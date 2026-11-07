Localizan Sin Vida a Exagente GOPES Vinculado a Masacre de Camargo en Tamaulipas

Abel Ortega, conocido como ‘El Cachetes’ y exintegrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), fue encontrado sin vida este sábado en las celdas de la Comisaría General de Investigación de Ciudad Victoria, donde permanecía detenido por su presunta participación en la masacre de migrantes ocurrida en Camargo.

Según el informe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el hallazgo fue reportado por un elemento de la Policía Investigadora que se encontraba de guardia en las instalaciones, ubicadas en la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Benito Juárez.

El agente indicó que, durante un recorrido de vigilancia, encontró al detenido, de 39 años, identificado como Abel ‘O‘, suspendido con su propia playera y sin signos vitales, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Al arribar, los paramédicos confirmaron el fallecimiento. En tanto, personal de la Policía Investigadora realizó las diligencias correspondientes y aseguró el área. De acuerdo con el reporte, a simple vista no se apreciaban signos de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa del fallecimiento ni las circunstancias en que ocurrió, por lo que continúan las investigaciones.

El caso está relacionado con los hechos ocurridos el 22 de enero de 2021 en el poblado Santa Anita, municipio de Camargo, donde fueron asesinadas 19 personas, entre ellas 17 migrantes originarios de Guatemala y El Salvador, así como dos mexicanos. Posteriormente, los cuerpos fueron calcinados.