Seguridad

Localizan Sin Vida a Exagente GOPES Vinculado a Masacre de Camargo en Tamaulipas

El hallazgo fue reportado por un elemento de la Policía Investigadora que se encontraba de guardia en las instalaciones

Localizan Sin Vida a Exagente GOPES Vinculado a Masacre de Camargo en TamaulipasLocalizan Sin Vida a Exagente GOPES Vinculado a Masacre de Camargo en Tamaulipas. Foto: N+

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Abel Ortega, exGOPES y vinculado a la masacre de Camargo, aparece muerto en su celda. La Fiscalía de Tamaulipas investiga las circunstancias.

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