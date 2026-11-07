Balean a Hombre Dentro de Una Vivienda al Norponiente de Hermosillo

Con al menos seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo resultó un hombre de 31 años, luego de ser atacado por tres sujetos armados que irrumpieron en el domicilio donde se encontraba, al norponiente de Hermosillo.

La agresión ocurrió alrededor de las 05:15 horas de este sábado 7 de noviembre, en una vivienda ubicada en la calle Navia, esquina con Casabona, en la sección Calafia de la colonia Puerta del Rey, donde los atacantes realizaron múltiples detonaciones contra Jesús Gael “N”.

Tras dispararle en repetidas ocasiones, los tres agresores escaparon a pie con dirección hacia una zona de monte, mientras que el inmueble donde ocurrieron los hechos fue señalado como un sitio utilizado para el consumo de drogas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladaron de urgencia al lesionado a recibir atención médica.

De acuerdo con reportes oficiales, el hombre cuenta con antecedentes por robo de vehículo en 2015 y portación de arma prohibida en 2013.