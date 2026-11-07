Seguridad

Balean a Hombre Dentro de Una Vivienda al Norponiente de Hermosillo

Tres agresores irrumpieron en un domicilio de Puerta del Rey y dispararon contra la víctima, quien fue trasladada de urgencia a recibir atención médica

Balean A Hombre Dentro De Una Vivienda Al Norponiente De HermosilloBalean A Hombre Dentro De Una Vivienda Al Norponiente De Hermosillo. Foto: N+

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Tres hombres armados irrumpen en una vivienda y balean a un hombre de 31 años. La víctima fue llevada al hospital.

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