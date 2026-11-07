Caso Dafne Zapata: Aplazan Audiencias de Danna Yanina ‘N’ en Altamira, Tamaulipas

Las dos audiencias programadas dentro del proceso penal que enfrenta Danna Yanina ‘N’, acusada por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, fueron aplazadas para este domingo 8 de noviembre a las 9:00 de la mañana, en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

Así lo informó su representante legal, Carlos David Robles Figueroa, quien explicó que la suspensión de las diligencias previstas para este sábado se debió a que la Fiscalía no entregó la totalidad de las constancias de investigación dentro del plazo establecido por la autoridad judicial.

Detalló que la jueza había otorgado un plazo de 24 horas al Ministerio Público para proporcionar todos los registros de investigación; sin embargo, al no cumplirse con esta disposición, la defensa consideró que no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo las audiencias.

’El día de hoy no se puede llevar a cabo la audiencia como la juez lo dijo. Es decir, al Ministerio Público le había dado 24 horas para que nos entregara todos los registros; como no nos entrega todos los registros en 24 horas, pues no estamos en condiciones de llevar a cabo la audiencia’, Carlos David Robles Figueroa, representante legal.