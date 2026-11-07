Seguridad

Caso Dafne Zapata: Aplazan Audiencias de Danna Yanina ‘N’ en Altamira, Tamaulipas

La suspensión de las diligencias previstas para este sábado se debió a que la Fiscalía no entregó la totalidad de las constancias de investigación

Caso Dafne Zapata: Aplazan Audiencias de Danna Yanina ‘N’ en Altamira, TamaulipasCaso Dafne Zapata: Aplazan Audiencias de Danna Yanina ‘N’ en Altamira, Tamaulipas. Foto: N+

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La defensa de Danna Yanina 'N' logra aplazar audiencias por falta de documentos de la Fiscalía.

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