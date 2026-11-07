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¿Qué Evento Hay Hoy en el Estadio Banorte? Estos Artistas Dan Concierto el 7 y 8 de Noviembre

El recinto normalmente alberga partido de futbol, pero este fin de semana se realiza un popular festival de música luego de ocho años de ausencia

Qué evento hay en el Estadio Banorte hoy 7 y 8 de noviembre 2026 artistas dan concierto horariosEl Estadio Banorte durante los días del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro
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¿Qué Evento Hay en el Estadio Banorte Hoy 7 y 8 de Noviembre 2026? Estos Artistas Dan Concierto; Horarios | N+