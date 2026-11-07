¿Qué Evento Hay Hoy en el Estadio Banorte? Estos Artistas Dan Concierto el 7 y 8 de Noviembre

La gente pasó de preguntar quién juega a qué evento hay en el Estadio Banorte hoy sábado 7 y domingo 8 de noviembre 2026, pues si pasaste por el emblemático recinto de CDMX pudiste notar una fachada diferente en el estacionamiento, por eso acá te decimos qué artistas van a estar en concierto este fin de semana en el antiguo Estadio Azteca.

Otra gran actividad que le depara a los capitalinos es el evento en el Zócalo CDMX del 8 de noviembre, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora tocan Enjambre y Los Recoditos, como parte del Vitae Fest 2026. También te mostramos la nueva fecha del concierto de Kanye West en el Estadio Banorte y los pasos para entrar a la preventa.

¿Qué evento hay hoy en el Estadio Banorte?

Durante este 8 y 9 de noviembre se lleva a cabo el Festival Ultra México 2026, enfocado en música electrónica y que tenía ocho años sin realizarse en el país. El evento se realiza en la explanada del Estadio Banorte, que se ubica en Calzada de Tlalpan 3465, en Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.

El festival inicia a las 16:00 horas (4 de la tarde, tiempo del centro de México) durante ambos días y se espera que el espectáculo se extienda a altas horas de la noche, pues la cartelera es amplia.

¿Qué artistas estarán en concierto en el Estadio Banorte hoy? Horarios por día

Si deseas asistir al Ultra México 2026, aún hay boletos disponibles desde los 5 mil 126 pesos. También puedes checar quién estará este sábado y domingo, para que elijas el mejor para ir:

Sabado 7 de noviembre 2026

Bautista: 4:00 pm.

Le Twins: 5:05 pm.

Maddix: 6:10 pm.

Artbat: 7:45 pm.

Boris Brejcha: 9:20 pm.

Steve Angello: 10:55 pm.

Hardwell: 12:30 am (madrugada del domingo).

Domingo 8 de noviembre 2026

Crystal: 4:00 pm.

Michael Bm: 4:45 pm.

Anunnakis: 5:30 pm.

Halo: 6:35 pm.

Levity: 7:40 pm.

Subtronics: 8:45.

Afrojack: 9:50 pm.

Alesso: 11:10 pm.

Armin Van Buuren: 12:30 am (madrugada del lunes).

AO