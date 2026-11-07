Sociedad

Lluvias Elevan el Nivel de las Presas en Chihuahua; La Boquilla Sube 4 Metros

La presa La Boquilla llegó a 819 millones de metros cúbicos, mientras Las Vírgenes alcanzó 54% de su capacidad

Lluvias Elevan el Nivel de las Presas en Chihuahua; La Boquilla Sube 4 MetrosFoto: Gobierno del Estado

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