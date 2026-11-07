Lluvias Elevan el Nivel de las Presas en Chihuahua; La Boquilla Sube 4 Metros

Las lluvias registradas durante el último mes dejaron un incremento en los niveles de almacenamiento de las principales presas de Chihuahua, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, reportó un almacenamiento de 819 millones de metros cúbicos, equivalente al 28% de su capacidad.

Los escurrimientos del río Conchos provocaron que el nivel de esta presa aumentara cuatro metros, lo que representó un ingreso de 225 millones de metros cúbicos de agua.

Otra de las presas que registró un incremento fue Las Vírgenes, ubicada en el municipio de Rosales, que alcanzó los 180 millones de metros cúbicos de almacenamiento, equivalentes al 54% de su capacidad.

De acuerdo con el reporte de Conagua, las 10 presas del estado mantienen un almacenamiento promedio del 33%.

Los datos reflejan el impacto de las precipitaciones del último mes en los niveles de las principales infraestructuras hidráulicas de Chihuahua.

PT