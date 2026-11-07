Fiscalía de Paraguay Solicita Prisión Preventiva para Santiago Peña por Caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay pidió este sábado que se ordene la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, al que imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio durante su comparecencia ante el Ministerio Público dentro de la investigación por el cierre de Ueno Bank, con la que ha sido vinculado el exmandatario y que llevó a su destitución.

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