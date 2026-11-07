Internacional

Trump Ofrece a Dana White, Jefe de la UFC, el Cargo de Secretario de Prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos también propuso sumar a reconocidos peleadores de artes marciales mixtas a su equipo

Dana White Presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Foto: AFPDana White Presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Foto: AFP

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