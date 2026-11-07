Trump Ofrece a Dana White, Jefe de la UFC, el Cargo de Secretario de Prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofreció a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el puesto de secretario de prensa de su Gobierno, al que describió como un “luchador y guerrero implacable”.

A través de un mensaje, Trump expresó su interés en que White acepte la propuesta y señaló que podría incorporar a varias figuras de las artes marciales mixtas (MMA) como parte de su equipo.

Entre los nombres que mencionó están los peleadores Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris. El mandatario incluso señaló que algunos de ellos no son estadounidenses, pero que los necesita para "defendernos de la izquierda radical".

Trump elogió a White y aseguró que sería un secretario de prensa “sin igual”. Además, cerró su mensaje con una invitación directa al empresario: “¡Dana, acepta el puesto!”.

Dana White es una de las figuras más conocidas de las artes marciales mixtas y ha encabezado la UFC durante años. Su cercanía con Trump ha sido visible en distintos eventos públicos, particularmente en encuentros relacionados con el deporte y las actividades políticas del mandatario.