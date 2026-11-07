México Felicita a Pedro Alliana por Asumir la Presidencia de Paraguay

El Gobierno de México felicitó a Pedro Alliana por asumir la Presidencia de Paraguay y expresó sus deseos de éxito durante su nueva gestión, con el objetivo de que sus decisiones se traduzcan en beneficios para la población paraguaya.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó el saludo del Gobierno mexicano al nuevo mandatario y reiteró su disposición para continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países.

“México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe”, señaló la dependencia.

Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político. El nuevo mandatario, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, completará el periodo presidencial 2023-2028.

APG