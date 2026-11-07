Internacional

México Felicita a Pedro Alliana por Asumir la Presidencia de Paraguay

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró la disposición del país para mantener los vínculos diplomáticos y de cooperación con la nación sudamericana

México Felicita a Pedro Alliana por Asumir la Presidencia de ParaguayMéxico Felicita a Pedro Alliana por Asumir la Presidencia de Paraguay | Foto: Senado Paraguay

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