Medio Ambiente

Intensa Neblina en Nanchital, Veracruz; Autoridades Explican las Causas

Una capa de humo se registró al sur de la entidad veracruzana. Las autoridades dieron a conocer las presuntas causas de este suceso

Intensa Neblina en Nanchital, Veracruz ¿Por Qué Ocurrió Este Fenómeno?Según lo informado, el fenómeno provino del área industrial de Pajaritos. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Nanchital cubierto por neblina: una falla eléctrica en CFE provocó emisiones industriales. Conoce cómo se originó y su impacto en la ciudad.

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