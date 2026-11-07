Intensa Neblina en Nanchital, Veracruz; Autoridades Explican las Causas

El Gobierno Municipal de Nanchital dio a conocer que se registró una capa de humo o neblina en distintos puntos del municipio. Según lo informado, el fenómeno provino del área industrial de Pajaritos.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, una falla en la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocasionó que algunas plantas industriales realizaran paros de emergencia.

En el comunicado se explica que, como parte del proceso de reactivación de las instalaciones, se generaron algunas emisiones que, al combinarse con la humedad ambiental, dieron origen a la neblina observada en diferentes sectores de la ciudad.

Finalmente, se dio a conocer que esta nube se ha disipado gradualmente y que, hasta el momento, no se tiene reporte de alguna fuga de producto ni de una situación que represente un riesgo mayor para la población.