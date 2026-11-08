Por Falta de Acuerdos Pueblos Originarios Mantienen Bloqueo en Cholula, Puebla

Los pueblos originarios que mantienen el bloqueo contra el relleno sanitario de Cholula denunciaron que no hay avances para concretar el cierre.

Aseguran que solo llegó una planta de luz, pero no hubo trabajos.

Los manifestantes esperan una respuesta el martes, tras una nueva mesa de diálogo.

Detallaron que habitantes de San Diego Cuaachayotla, San Sebastián Tepalcatepec, San Matías Cocoyotla, San Lucas Atzala, Juan C. Bonilla, Nealtican y las Cholulas respaldan la protesta, que permanecerá por tiempo indefinido.

Ante la falta de acuerdos, anunciaron un posible cierre del Bulevar Aeropuerto, en Huejotzingo, medida que sería valorada después del encuentro con las autoridades.

Por su parte el gobierno de San Pedro Cholula aclara que el bloqueo se debe al incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa Pro Faj Hidro Limpieza desde hace 10 años.

Con información de N+

JAPR