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Por Falta de Acuerdos Pueblos Originarios Mantienen Bloqueo en Cholula, Puebla

Opositores al relleno sanitario de Cholula anunciaron un posible cierre en el Bulevar Aeropuerto de Huejotzingo.

El cierre a la circulación podría durar 48 horas más.El cierre a la circulación podría durar 48 horas más. Foto: N+

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Protesta en Cholula: Comunidades exigen el cierre del relleno sanitario tras 10 años de incumplimiento.

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