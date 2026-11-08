Aviso por Fuertes Lluvias en CDMX: Activan Alerta Amarilla en Varios Alcaldías

Debido a la presencia de lluvias fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este domingo la Alerta Amarilla para varias zonas.

El aviso aplica para las demarcaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Magdalena Contreras.

“Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del domingo 8 de noviembre, en las siguientes alcaldías: Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Magdalena Contreras”, informó la SGIRPC en sus redes sociales.

En el periodo comprendido de las 16:35 a las 20:00 horas de este jueves, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, que puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

La misma dependencia emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante la contingencia:

Ten siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.

No tires basura en la vía pública, barrancas, ríos y canales.

Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.

Revisa que no se hayan dañado techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable.

Maneja con extrema precaución y enciende las luces del automóvil.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, así como barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

Además de este aviso, más temprano se puso en marcha alerta amarilla por bajas temperaturas durante las 03:00 horas de la madrugada y las 08.00 de la mañana de este lunes 9 de noviembre para las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

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Con información de N+