Pronóstico del tiempo

Aviso por Fuertes Lluvias en CDMX: Activan Alerta Amarilla en Varios Alcaldías

Se pronostica caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, incluso presencia de granizo

Autoridades capitalinas informaron de intensificación de lluvias y posible caída de granizo para la tarde y noche del domingoAutoridades capitalinas informaron de intensificación de lluvias y posible caída de granizo para la tarde y noche del domingo. Foto: Cuartoscuro
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