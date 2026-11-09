Clasificados y Eliminados de la Liga MX: Tabla General y Cómo se Juega la Liguilla al Momento

Se viene la fiesta más grande del futbol mexicano y a falta de que se juegue la última jornada de la fase regular, acá te decimos qué equipos ya están clasificados y eliminados de la Liguilla Liga MX y cómo se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, con la tabla general al momento.

El empate en el Clásico Capitalino puso las cosas tensas para un equipo en específico, al grado de que muchos se preguntan si Pumas puede entrar a la Liguilla o ya está eliminado. Para disipar todas las dudas, la tabla de posiciones ayudará a disipar todas las incertidumbres.

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¿Cuántos equipos entran a la Liguilla MX?

Desde el torneo anterior se eliminó el Play-In de la Liga MX, eso significa que para el Torneo Apertura 2026 califican los ochos equipos mejor posicionados de la tabla general. Algunos clubes ya aseguraron su lugar en la fiesta grande, pero muchos otros se juegan la vida en la Jornada 17.

Otra pelea aparte es ver quién es el líder general del torneo. Durante gran parte del campeonato el América de Guillermo Almada ocupó la primera posición, pero su reciente empate contra Pumas los bajó un escalón. Además, Chivas también busca la parte más alta.

Equipos clasificados y eliminados de la Liga MX 2026

Hasta el momento cinco equipo ya lograron asegurar su lugar en la Liguilla MX del Apertura 2026, a falta de una fecha para concluir la fase regular. Los calificados son Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas.

Por el contrario, los equipos que ya están eliminados son Juárez, Necaxa, Atlante y Tigres. En la pelea por uno de los tres boletos aún disponibles se encuentran Santos, Pachuca, Tijuana, León, Monterrey, Pumas, Querétaro, Atlético de San Luis y Puebla.

¿Cómo se juega la Liguilla Liga MX 2026? Tabla general de la Liga MX al momento

Hasta la última edición de esta nota los equipos que estarían clasificados a cuartos de final son: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca, Atlas, Santos, Pachuca y Tijuana, ordenados según su posición en la tabla. Eso quiere decir que la liguilla se juega de la siguiente forma al momento:

Cruz Azul vs Tijuana.

América vs Pachuca.

Chivas vs Santos.

Toluca vs Atlas.

AO