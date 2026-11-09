Futbol

Clasificados y Eliminados de la Liga MX: Tabla General y Cómo se Juega la Liguilla al Momento

Checa cuántos equipos entran a la Liguilla MX del Torneo Apertura 2026 y cómo se juegan los partidos de cuartos de final al momento

Equipos clasificados y eliminados de la Liguilla Liga MX 2026 tabla general y cómo se juega al momentoEl América es uno de los invitados a la Liguilla de la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro
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