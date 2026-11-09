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León vs Chivas: Landon Donovan Critica el Club Esmeralda: 'Era Asqueroso'

El exfutbolista estadounidense recordó su paso por los Panzas Verdes y dijo que ni los baños funcionaban bien

Landon Donovan fue el “fichaje bomba” de La Fiera en Torneo Clausura 2018 y sólo estuvo un año en el equipo de la Liga MX.Landon Donovan fue el “fichaje bomba” de La Fiera en Torneo Clausura 2018 y sólo estuvo un año en el equipo de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro

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