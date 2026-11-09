León vs Chivas: Landon Donovan Critica el Club Esmeralda: 'Era Asqueroso'

A unas horas del crítico partido León vs Chivas, en el que ambas escuadras se juegan mucho más que el orgullo, se ha encendido la polémica. El exjugador esmeralda Landon Donovan habló pestes, pero no del Rebaño Sagrado sino del equipo que lo contrató en el 2018: los Panzas Verdes.

Durante una entrevista, el “Capitán América” se quejó amargamente de lo que encontró en la Liga MX cuando fue contratado por el conjunto esmeralda: De entrada dijo que las instalaciones eran rústicas y daban asco.

“Recuerdo cuando fui a jugar a León, en México. Ni siquiera puedo describir lo malas que eran aquellas instalaciones. Teníamos una especie de llave de agua que salía de la pared y de ahí caía directamente el agua, así era nuestra ducha. Todo estaba sucio, era asqueroso. Los baños no funcionaban", se quejó Donovan.

Aunque luego matizó y señaló en el el podcast 'Unfiltered soccer' que afortunadamente “las cosas han cambiado, porque ya construyeron nuevas instalaciones de entrenamiento”.

En ese mismo sentido lamentó que los jugadores del llamado tercer mundo, entre ellos México y otros países de Latinoamérica, pasen por condiciones precarias: "No estoy diciendo que todos los clubes de Sudamérica sean así, pero muchos sí lo son. No te pagan, te recortan el sueldo, las canchas están en condiciones terribles. Creo que no es un lugar al que los futbolistas quieran llegar, sino un lugar del que intentan salir; quieren irse de ahí".

Landon Donovan, ahora de 44 años y ya retirado de las canchas, llegó al club León en enero del 2018 como “fichaje bomba” pero no logró trascender con la playera esmeralda. Sólo estuvo un año antes de irse a inicios del 2019 al San Diego Soccer.

El partido León vs Chivas se juega este 8 de enero en el Nou Camp. Los Panzas Verdes saldrán con todo a buscar los 3 puntos que los mantengan con esperanzas de un boleto para la Liguilla.

A la Jornada 16 llegan con 22 unidades y si ganan por más de un gol de diferencia escalarán hasta la posición 6 de la tabla general, por encima de Santos (25 puntos), Pachuca (22) y Tijuana (22) para decidir todo en la última fecha.

Mientras que las Chivas quieren el triunfo para recuperar la cima de la clasificación, luego de que el América dejó ir puntos ante Pumas (empataron 2-2). Si el club Guadalajara gana entonces llega a 32 unidades y será líder absoluto.

Con información de N+