Homicidios

Menor es Asesinado a Disparos Frente a Escuela Secundaria de Veracruz

En el municipio de Espinal, un adolescente de 17 años fue privado de la vida frente a un centro educativo de la comunidad de Entabladero

Menor es Asesinado a Disparos Frente a Escuela Secundaria de VeracruzAutoridades investigan el hecho para determinar el móvil del ataque. Foto: Archivo N+

Destacado

Un adolescente fue asesinado a balazos en Entabladero, Veracruz, frente a su secundaria. La FGE investiga el caso mientras los agresores siguen prófugos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+