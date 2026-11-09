Menor es Asesinado a Disparos Frente a Escuela Secundaria de Veracruz

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en la comunidad de Entabladero, del municipio de Espinal, al norte del estado. El ataque armado ocurrió justo frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 17 provocó la movilización de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La víctima fue identificada como Á. Y. M. C. y, de acuerdo con lo informado, habría sido sorprendido por hombres armados que le dispararon a corta distancia en repetidas ocasiones, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

A pesar de que se desplegó un intenso operativo de búsqueda para intentar dar con el paradero de los agresores, estos lograron huir con rumbo desconocido y hasta el momento no han sido localizados.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se ha integrado una carpeta de investigación en relación con estos hechos, ya que hasta el momento no han podido establecer, al menos, el móvil de la agresión.