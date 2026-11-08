Homicidios

Localizan Hielera con Restos Humanos en Colonia los Mezcales en Culiacán

Localizan restos humanos dentro de una hielera en la colonia los mezcales de Culiacán

Localizan restos humanos dentro de una hielera en la colonia los mezcales de Culiacán.Localizan restos humanos dentro de una hielera en la colonia los mezcales de Culiacán. Foto: N+

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Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, autoridades investigan el caso

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