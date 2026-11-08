Localizan Hielera con Restos Humanos en Colonia los Mezcales en Culiacán

Restos humanos, al parecer desmembrados, fueron localizados en el interior de una hielera camaronera de color blanco, de la marca Igloo, abandonada sobre una banqueta de la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 8:15 horas de este domingo 8 de noviembre, sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Benjamín J. López, frente a un negocio dedicado a la venta de forraje para ganado y aves.

De acuerdo con la información, en el interior de la hielera se encontraban los restos de una persona de la que hasta el momento se desconocen características físicas e identidad. En la tapa también fue localizado un mensaje escrito en una cartulina o cartón, adherido con cinta industrial de color gris.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y corporaciones federales acudieron al sitio y confirmaron el reporte.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección General de Investigación Pericial y del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes para trasladar los restos al SEMEFO, donde se practicarán las pruebas de ley.