Seguridad

Caen 2 Presuntos Integrantes del Cártel del Noreste Ligados a Homicidios y Desapariciones

Se trata de 'La Pocha' y 'El Nazi' señalados también de liderar la célula de sicarios “Las Tropas del Infierno”

Foto: SemarFoto: Semar
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+