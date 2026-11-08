Caen 2 Presuntos Integrantes del Cártel del Noreste Ligados a Homicidios y Desapariciones

Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y su hijo, conocido como “El Nazi”, fueron detenidos durante tres cateos simultáneos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntos integrantes del Cártel del Noreste, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con García Harfuch, Gerardo Javier “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Las investigaciones y testimonios recabados lo señalan como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas, actividad que habría comenzado durante su participación en Los Zetas y que presuntamente continuó para el Cártel del Noreste.

También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones.

En tanto, el hijo de Gerardo Javier “N”, identificado como “El Nazi”, es señalado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa del Cártel del Noreste.

Esta agrupación es identificada como uno de los brazos armados de la organización criminal, con presencia en Tamaulipas y otras zonas del noreste del país.