Asesinan Hombre Dentro de Barbería en Brisas del Campestre en León

Alrededor de las 2:00 de la tarde se registró un ataque armado en contra de una persona que acudió a una barbería a cortarse el cabello en la colonia Brisas del Campestre en León.

De acuerdo a testigos, el hombre llegó en su vehículo al establecimiento, dejándolo estacionado frente al lugar en el circuito Lisboa.

Minutos después de que había llegado el cliente se escucharon detonaciones por arma de fuego, varias personas se acercaron a ver lo sucedido.

El dueño de la barbería mejor conocido como 'Gordo' resultó ileso, sin embargo, un hombre perdió la vida por los impactos de bala.

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Después de acordonar la zona, arribaron elementos de La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes recolectaron diversas pesquisas para dar apertura a una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaron el cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital y determinar las causas exactas de muerte.