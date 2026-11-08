Homicidios

Asesinan Hombre Dentro de Barbería en Brisas del Campestre en León

Los hechos se registraron en el circuito Lisboa, el dueño del establecimiento resultó ileso en el ataque armado

Asesinan Hombre Dentro de Barbería en Brisas del Campestre en León.Asesinan Hombre Dentro de Barbería en Brisas del Campestre en León. Foto: N+

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Autoridades resguardaron la zona e implementaron un operativo de búsqueda pero no se logró la detención de ninguna persona.

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