Balacera al Interior de Barbería Deja un Hombre Muerto en Tlalnepantla, Edomex

Las actividades en una barbería ubicada en la Unidad Habitacional Rosario 2 fueron interrumpidas a balazos; debido a las múltiples detonaciones, los vecinos de la zona vivieron momentos de pánico. La balacera en Tlalnepantla, Edomex, dejó un muerto; así pasó.

Los servicios de emergencia fueron alertados por un ataque armado en inmediaciones de la avenida Cultura Romana, por lo que de inmediato se dirigieron al punto señalado. Al llegar, encontraron a un hombre con varios impactos de bala y solicitaron apoyo médico.

El personal de emergencias médicas brindó auxilio, pero la víctima ya no contaba con signos vitales, ya que sus lesiones eran de gravedad; su muerte fue prácticamente instantánea.

Luego de confirmarse el fallecimiento del hombre al interior de un comercio identificado como Barbería "La azul", la zona quedó asegurada para comenzar con las investigaciones correspondientes y esperar el levantamiento del cuerpo, ambas tareas encabezadas por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Al lugar llegaron familiares y conocidos, quienes quedaron en shock al recibir la noticia del asesinato. Vecinos y curiosos se acercaron al sitio al ver una gran cantidad de unidades de la Policía Estatal y Municipal.

Los testigos narraron que un sujeto llegó al local y abrió fuego en al menos seis ocasiones. Posteriormente vieron que abandonó corriendo el establecimiento y se internó entre los pasillos de la unidad habitacional.

Tras la balacera en la barbería en Tlalnepantla, se desplegó un operativo, especialmente en la autopista Naucalpan-Ecatepec, ya que fue hacía esa zona donde huyó el presunto responsable.

Hasta el momento se desconoce el móvil, no obstante, las primeras líneas de investigación refieren que se pudo haber tratado de un ataque directo.

Este ataque armado ocurrió apenas unas horas después de que otra agresión con arma de fuego dejara un joven sin vida en la colonia San Miguel Chalma, en el mismo municipio; por ambas balaceras no hay detenidos.

EPP