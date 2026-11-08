Seguridad

Balacera al Interior de Barbería Deja un Hombre Muerto en Tlalnepantla, Edomex

Este es el segundo ataque armado con saldo fatal en el municipio mexiquense este sábado; autoridades buscan a responsables

El ataque armado ocurrió en los límites del municipio de Tlalnepantla, EdomexFoto: N+

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