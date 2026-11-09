Astronomía

Esta Es la Razón por la que las Estrellas Parecen Parpadear: ¿Qué Fenómeno lo Explica?

La atmósfera juega un papel fundamental en cómo percibe el ojo humano a las estrellas.

estrellas en el espacio.Estrellas agrupadas en el cúmulo globular NGC 1805, en la constelación de Dorado; la imagen fue publicada el 11 de septiembre de 2020 por ESA/Hubble/NASA. Foto: Reuters.
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¿Cuál Es la Razón por la que las Estrellas Parecen Parpadear y los Planetas no? Este Fenómeno lo Explica | N+