Esta Es la Razón por la que las Estrellas Parecen Parpadear: ¿Qué Fenómeno lo Explica?

Las estrellas son gigantescas esferas de gas caliente, compuestas principalmente de hidrógeno y helio, entre otros elementos, que pueden vivir millones o billones de años. Dado que son visibles desde cualquier punto de la Tierra, despiertan múltiples dudas entre niños y adultos, por lo que en N+ te explicamos por qué las estrellas parecen parpadear.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indica que los astrónomos calculan que el universo podría contener hasta un septillón de estrellas, mientras que la Vía Láctea (galaxia donde está la Tierra) por si sola acumula más de 100 mil millones de estrellas.

Dado que el Sol es una de las estrellas más estudiadas por los astrónomos, en notas previas te revelamos cuáles son los "ingredientes" del Sol, además de explicarte qué consecuencias tendrá que los polos magnéticos del sol se volteen.

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¿Cuál es el origen de las estrellas?

La NASA explica que las estrellas se forman de grandes nubes de gas y polvo llamadas moleculares, que tienen entre mil y 10 millones de veces la masa del sol.

El frío provoca que el gas se agrupe creando zonas de alta densidad, cuando los cúmulos de nubes moleculares colisionan entre sí o acumulan más materia, se fortalece su fuerza gravitatoria. Cuando la gravedad provoca el colapso de algunos de estos cúmulos, la fricción calienta el material y permite el desarrollo de una estrella joven.

También llamada protoestrella continúa brillando por millones o miles de millones de año, y mientras lo hace, el Hidrógeno es convertido en Helio en el núcleo por medio de la fusión nuclear.

¿Por qué las estrellas parecen parpadear en el cielo? Este fenómeno está detrás

El Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universum, dio respuesta a esta consulta al explicar que el fenómeno detrás de las estrellas parpadeantes es la turbulencia atmosférica.

A ese titilar de las estrellas también se le conoce como centelleo estelar y como tal no existe. El ojo humano percibe este parpadeo debido a que las estrellas están tan lejos que al observarlas se asemejan a puntos de luz únicos y finos.

Sin embargo para poder llegar hasta el ojo humano, la luz de las estrellas atraviesa distintas capaz de la atmósfera terrestre, cuya temperatura, densidad y movimiento detonan el fenómeno conocido como turbulencia atmosférica.

Al pasar entre estas densidades, el rayo de luz se desvía de un lado a otro continuamente, lo que en la visión humana se traduce en cambios rápidos de intensidad y color, dando ilusionismo de que las estrellas titilan.

¿Por qué los planetas no parpadean en el cielo?

El Universum de la UNAM también explicó que a diferencia de las estrellas, los planetas no están a distancias tan grandes de la Tierra, y su luz no proviene de un único punto.

Los planetas están en el mismo Sistema Solar y se observan como un pequeño disco de luz, debido a que su luz forma un cono que es apreciable desde la Tierra

Es decir que aunque sus múltiples rayos también se desvían al cruzar la atmósfera, estas desviaciones se compensan entre sí, logrando que su luz se perciba como estable y continúa.