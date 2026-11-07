Astronomía

La Luna Estará Cerca de Venus y de la estrella Espiga este 7 de Noviembre; Así Puedes Verla

La Luna dará un espectáculo antes del amanecer, cuando se junte con Venus y la estrella Espiga de la constelación de Virgo; te decimos cómo y a qué hora ver el fenómeno

La Luna y Venus desde las ruinas romanas de los pilares de Hércules en Ammán, JordaniaLa Luna y Venus se juntarán con la estrella Espiga este 7 de noviembre. Foto: Reuters

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