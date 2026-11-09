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¿Lucero y Mijares Regresaron? La Verdad Detrás de su Supuesta Reconciliación y la Foto Juntos

La cantante desmiente supuesta reconciliación y explota contra portada falsa

Lucero y Mijares se presentan en el Auditorio Nacional con su espectáculo “Entre Amigos”Lucero y Mijares se presentan en el Auditorio Nacional con su espectáculo “Entre Amigos”. Foto: Cuartoscuro

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La verdad sobre Lucero y Mijares: la cantante desmiente reconciliación y critica el uso de IA en portadas falsas. Entérate de los detalles.

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