¿Lucero y Mijares Regresaron? La Verdad Detrás de su Supuesta Reconciliación y la Foto Juntos

La supuesta reconciliación entre Lucero y Manuel Mijares volvió a encender las redes sociales. Esta vez, una presunta portada de una famosa revista aseguró que los cantantes habían decidido darse una segunda oportunidad y que incluso se arrepentían de haberse divorciado.

Sin embargo, la noticia resultó ser falsa y fue la propia intérprete de “El Privilegio de Amar” quien salió a aclarar la situación.

La imagen comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la expareja, quienes durante años han mantenido la esperanza de verlos nuevamente juntos.

Lucero durante una conferencia de prensa en el Lunario del Auditorio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Pero Lucero no tardó en reaccionar. Este domingo 8 de noviembre, la cantante utilizó su cuenta de X para desmentir la publicación y expresar su molestia por la difusión de información engañosa.

"Qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?, ya no usen AI o CGI (imágenes generadas por computadora)", escribió la artista. Además, pidió a los usuarios no compartir este tipo de contenidos, pues consideró que pueden confundir al público y hacer que muchas personas crean en noticias que nunca ocurrieron.

"No inventen payasadas porque puede haber gente que se lo crea, es una falta de respeto", agregó. La también actriz compartió una publicación de una seguidora que mostraba la fotografía original utilizada para elaborar el montaje.

En realidad, se trataba de una imagen de Lucero en una sesión fotográfica para otra revista, en la que aparecía sola.

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¿Por qué siguen los rumores de reconciliación entre Lucero y Mijares?

La historia de amor entre Lucero y Manuel Mijares comenzó en 1987, cuando coincidieron durante la filmación de la película Escápate conmigo. Diez años después, en 1997, llegaron al altar y formaron una familia.

De su matrimonio nacieron sus dos hijos, José Manuel y Lucerito. Sin embargo, después de 14 años juntos, anunciaron su separación en 2011.

Aunque tomaron caminos distintos en el amor, ambos conservaron una relación cercana y una buena dinámica familiar. Desde 2021 también han compartido escenarios y proyectos musicales, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso.

Por ahora, Lucero dejó claro que la supuesta reconciliación no es real y que la fotografía que circula en internet es un montaje.

TLS