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Salud del Padre de Shakira: la Cantante Agradece el Cariño Recibido en Redes

Las alarmas se encendieron luego de que su padre fuera captado en una silla de ruedas con asistencia médica

Shakira, cantanteCantante Shakira Mebarak. Foto: Reuters

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Alarmas encendidas por el estado de salud del padre de Shakira. Aunque desmienten hospitalización, las imágenes preocupan. Shakira agradece el apoyo en redes. Conoce los detalles.

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