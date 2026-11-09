Salud del Padre de Shakira: la Cantante Agradece el Cariño Recibido en Redes

La cantante Shakira nuevamente atraviesa una crisis familiar, luego de que trascendiera que su padre, William Mebarak, de 95 años, se encontraba hospitalizado.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, expresó la intérprete de “Pies descalzos” a través de distintas redes sociales.

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A inicios de noviembre de 2026 circularon reportes sobre una posible recaída del padre de la estrella colombiana y que estaría hospitalizado en una clínica de Barranquilla.

Ante esta noticia, Shakira habría viajado de urgencia a su ciudad natal para estar con su familia.

Sin embargo, medios locales consultaron a fuentes cercanas a la familia, quienes desmintieron la hospitalización: “No está hospitalizado, él está en casa con su familia… con sus tratamientos normales, a propósito de su situación de salud”.

No obstante, ni Shakira ni la familia han emitido un comunicado oficial.

Recientemente, el pasado 5 de noviembre se captó a Shakira caminando junto a su padre en el norte de Barranquilla, mientras él iba en silla de ruedas asistido por personal de salud.

Las imágenes generaron preocupación debido a los recientes problemas de salud de William Mebarak, quien ha estado bajo observación médica tras episodios previos de salud en 2024 y 2026.

TLS