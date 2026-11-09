Internacional

Bolivia Dice que México Concedió Asilo a Nadia Beller, Expareja de Fernando Cerimedo

La abogada sufrió un ataque armado y se sospecha que el autor intelectual del atentado fue el consultor argentino, exasesor del presidente Javier Milei

Nadia BellerEl consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei. Foto: Reuters.
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