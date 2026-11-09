Sociedad

¿Cuándo Vence Plazo para Tramitar Licencia Permanente CDMX? Fecha Limite para Obtener Documento

Puedes obtener el documento de manera digital, en caso de requerir la impresión física, puedes acudir a los Módulos de la SEMOVI.

Módulo Licencia Permanente CDMX. Fecha Limite.¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la Licencia Permanente CDMX 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.
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