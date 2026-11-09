¿Cuándo Vence Plazo para Tramitar Licencia Permanente CDMX? Fecha Limite para Obtener Documento

En Ciudad de México ya hay fecha límite para tramitar la Licencia de Conducir Permanente, así que si aún no has obtenido esta versión del documento oficial, en N+ te decimos cuándo vence el plazo para hacer la solicitud ante la Secretaría de Movilidad local.

El trámite de la Licencia Permanente tiene un costo de 1,500 pesos y se puede pagar en línea o a través de una línea de captura en los Centros de Servicio de la Administración y Finanzas o en bancos y supermercados.

Dado el interés que genera la obtención de este documento, en una nota te explicamos cómo solicitar la Licencia Permanente CDMX sin filas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Amplían Plazo para Tramitar en 2026 Licencia Permanente de Conducir de CDMX

¿Cuándo vence el plazo para tramitar la Licencia Permanente CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la fecha límite para obtener la Licencia Permanente es el 31 de diciembre de 2026. A través de sus redes sociales el Gobierno de Ciudad de México recordó que quedan menos de dos meses para hacer el trámite del documento oficial.

Sin embargo, en redes sociales han crecido las consultas respecto a las citas para la Licencia Permanente CDMX, toda vez que el calendario de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) aparece sin disponibilidad.

Para aquellas personas que lo deseen, el documento se puede obtener en versión digital para descargar en la APP CDMX, De requerir la impresión en plástico, deberán acudir con la constancia que obtuvieron en línea a alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias de la SEMOVI, o las alcaldías.

¿Cómo tramitar la Licencia Permanente CDMX en línea?

El Gobierno de Ciudad de México puso a disposición de los interesados, la posibilidad de tramitar la Licencia de Conducir Permanente a través de la página web de la SEMOVI.

Este trámite sólo está disponible para personas con antecedentes de licencia de conducir ante la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México, que no cuenten con sanciones por conducir bajo los influjos del alcohol o narcóticos y tampoco estén involucrados en hechos de tránsito.

Si cumples con los requisitos antes descritos, sigue los siguientes pasos:

Entra a la página https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX. En caso de no contar con ella, debes tramitarla. Llena la información sobre tu licencia anterior para que el sistema valide tus datos. En caso de que la información esté correcta, se generará una línea de captura para hacer el pago en línea o a través de los Centros de Servicio de Administración y Finanzas, Bancos o Supermercados autorizados. Una vez completado el trámite, la plataforma te arrojará una Constancia con el número de tu Licencia Permanente, así como nombre, tipo de sangre y vigencia. Esta constancia deberá ser presentada junto con la identificación oficial y tu licencia anterior, para cotejar la información y hacer la impresión de tu identificación oficial.

Recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre de 2026 para obtener la Licencia de Conducir Permanente CDMX, luego de que en 2025 el Gobierno de Ciudad de México decidió ampliar el plazo hasta este año.