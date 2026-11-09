Alcalde de Río Bravo Afirma que Escapó de sus Captores y Detalla la Travesía

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, aseguró que tuvo que caminar alrededor de 80 kilómetros y bordear entre la serranía para escapar de las personas que lo privaron de la libertad.

Entrevistado por N+ a las afueras de su casa en el municipio fronterizo, el edil dijo que estaba muy contento de volver con su familia y agradeció el apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

"Muy contento, después de una amarga experiencia, bien, todo bien", indicó.

"Muy cansado, porque, bueno, es una historia que mañana les contaré, pero caminamos 80 kilómetros, yo y Julio, ya se fue, porque después de todo nos dividieron y bueno", añadió.

El munícipe fue secuestrado el sábado entre Zacatecas y San Luis Potosí y se activó un operativo de búsqueda en que participó el Gabinete de Seguridad federal. Autoridades de Coahuila lo localizaron en un filtro carretero la mañana del domingo.

Luego de llegar a su domicilio en Río Bravo, el panista fue recibido por pobladores, vecinos y familiares, incluidos ciudadanos que se congregaron en el Ayuntamiento para aguardarlo.

"Muy agradecido con toda la gente que estuvo preocupada por nosotros, la gente que estuvo participando en tratar de ayudarnos de una y otra manera.

"No tengo palabras para expresarlo, pero muy contento por todo el cariño que siento", dijo.

Cuestionado sobre la forma en que logró escapar de los presuntos criminales, contó que hombres armados lo interceptaron alrededor de las 16:00 horas del sábado, cuando se dirigía con su familia a pasar el fin de semana en el pueblo mágico de Real de Catorce, en San Luis Potosí.

Afirmó que fueron agrupados y separados. Mientras a su esposa y otros acompañantes fueron dejados en la carretera, a él y a Julio Balderas los trasladaron a otro lugar.

"En un momento de descuido nos escapamos, yo y Julio", dijo.

"Anduvimos por las serranías ahí, los peladeros, de 80 km", añadió.

El presidente municipal indicó que los hechos ocurrieron justo en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, a la altura de Concepción del Oro. Los informes oficiales también indican que el secuestro ocurrió en la localidad de San Tiburcio, Zacatecas.

"Estábamos en la división y según entiendo, ahí decía, se acaba Zacatecas y empieza San Luis, fue en San Luis, pero nos llevaron a Zacatecas, ahí a la esquina era Zacatecas", precisó el alcalde.

Almaraz Maldonado aseguró que llegaron a un potrero, donde supuso que los ejecutarían, pero de pronto hubo una balacera y los sujetos atendieron esa situación y los dejaron solos. En ese momento, señaló, aprovecharon para escapar.

"Y cuando nos ponen ahí en un un potrero y nos ponen ahí contra la pared, dije: 'no, pues ya valió'. Pero algo sucede, como que hubo balazos ahí mismo y le dicen: 'ven, ven, ven, ven, ven'; y se van rápido ahí, 'que al cabo estos no se van a ir de aquí'", narró.

"Que no nos íbamos a quedar, pum, corrimos una hora sin parar. Y nosotros no aparecimos hasta hoy en al mediodía", detalló.

-¿Estuvieron deambulando todo ese tiempo?, se le preguntó.

"No, nos fuimos al cerro, ahí hay serranías, pero luego vimos que había puro cerro alrededor, entonces nos tuvimos que regresar, pero ya en la noche, rodeando ahí el ejido", respondió.

"Y luego anduvimos rodeando entre las serranías es más, fuimos a agarrar la carretera como a las 8 de la noche. Y ahí caminamos hasta las hasta las 11 de la mañana íbamos porque esa carretera es de más de 100 km", añadió.

Aseguró que ya en la carretera fue difícil conseguir un aventón, pero un autobús que iba en dirección a Monterrey se detuvo y subió con Julio Balderas.

"Nadie nos daba raite, la gente tiene miedo. Ya nomás yo pues hago un camino y cuando le hago así y se para un autobús, para arriba", comentó.

-Después de que se subió al autobús, ¿se bajó en algún lugar o no?

"Ah, pues es que el autobús venía rumbo a Monterrey y dije, 'no, pues dale, es más a Japón si quieres, vámonos de aquí'", dijo entre risas.

"Y llegamos a un retén de la Policía de Coahuila, al entrar a Coahuila, y llegó Migración, (preguntaron) sus credenciales, pues ¿cuál? No traigo nada. Y le dije: 'yo quiero hablar contigo, yo soy alcalde', 'este es el alcalde' y lo demás ya es historia", narró.

Las autoridades indicaron que el edil fue hallado cuando se transportaba en un vehículo sobre la carretera 54 en las inmediaciones de Saltillo, en los límites con Zacatecas.

Su esposa, quien también fue privada de la libertad, dijo que lograron pedir ayuda y rápidamente fueron asistidos por autoridades, así como por ciudadanos que los resguardaron y les dieron comida.

"A ellos también los dejan a pie y los lleva una persona que ellos les piden auxilio, que sí les da auxilio, se van en un carrito y van a una localidad ahí y les dicen: 'aquí es segura, la gente muy tranquila', pero ellos están preocupados qué está pasando. Y ahí las autoridades ya las estaban pues apoyando y protegiendo", dijo el alcalde.

La señora agradeció a quienes se solidarizaron y dijo que "fueron unos ángeles".

El alcalde de Río Bravo dijo que no tuvo contacto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pero reconoció el apoyo con el grupo antisecuestros y la policía.

Indicó que este lunes retoma sus labores y no presenta ninguna lesión. Afirmó que estaba cansado pero nada más allá de eso. Previamente, rindió su declaración ante las autoridades ministeriales, pues se iniciaron las pesquisas para dar con los responsables de privarlo de la libertad por unas horas.

ASJ