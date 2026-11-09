Seguridad

Alcalde de Río Bravo Afirma que Escapó de sus Captores y Detalla la Travesía

El edil fue privado de la libertad el sábado entre San Luis Potosí y Zacatecas, según informes de autoridades, y localizado el domingo en Coahuila

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Alcalde de Río Bravo Narra Cómo Escapó de sus Secuestradores

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