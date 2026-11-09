Accidente en Tuxpan Deja a Familia del Edomex Lesionada, Entre Ellos Dos Menores

La camioneta de una familia procedente del Estado de México terminó con múltiples daños tras impactarse en la base de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, los seis tripulantes, entre ellos dos menores de edad, resultaron lesionados luego de que el conductor presuntamente perdiera el control de la unidad.

Cuerpos de seguridad arribaron al lugar de los hechos y llevaron a cabo el cierre del Boulevard Maples Arce, en esquina con la calle Juan de la Luz Enríquez, de la colonia Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Tuxpan.

Los automovilistas tomaron rutas alternas y, hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas.