Accidentes

Accidente en Tuxpan Deja a Familia del Edomex Lesionada, Entre Ellos Dos Menores

Seis personas terminaron con lesiones tras accidentarse en la unidad en la que viajaban. Derivado de estos hechos, el bulevar fue cerrado a la circulación

Accidente en Tuxpan Deja a Familia del Edomex Lesionada Entre Ellos Dos MenoresLa circulación fue cerrada mientras los paramédicos y autoridades atendían el percance. Foto: N+

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Una familia del Edomex sufre accidente en Tuxpan; seis lesionados, incluyendo dos menores. El boulevard fue cerrado.

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