Accidentes

Mueren 47 Motociclistas en Accidentes Viales en Nuevo León en lo Que Va del 2026

El uso de motocicletas en las calles y carreteras de Nuevo León se ha convertido en un foco de preocupación, ante los percances que diariamente ponen en riesgo la vida de quienes conducen

Motociclistas mueren en 11 meses en Nuevo LeónMotociclistas mueren en 11 meses en Nuevo León. Foto: N+

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47 motociclistas han perdido la vida en Nuevo León este año. Exceso de velocidad y falta de protección, factores clave.

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