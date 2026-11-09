Mueren 47 Motociclistas en Accidentes Viales en Nuevo León en lo Que Va del 2026

Un total de 47 motociclistas han perdido la vida en accidentes viales en Nuevo León durante el periodo comprendido entre enero y el 8 de noviembre de 2026, de acuerdo con datos periodísticos.

La cifra refleja el incremento de hechos de tránsito en los que se ven involucrados conductores de motocicletas, así como la gravedad de las consecuencias, pues en diversos casos los percances terminan con víctimas mortales.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el exceso de velocidad, la falta de equipo de protección, conducir bajo los efectos del alcohol, viajar con acompañantes o mochilas que pueden afectar la estabilidad, así como circular entre vehículos en arterias viales peligrosas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suman 47 Motocicletas Muerto en Percances Viales en Nuevo León

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado jueves, cuando un motociclista perdió la vida tras derrapar sobre la carretera libre a Saltillo, a la altura de la colonia Unión del Noreste, en el municipio de Santa Catarina.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Jaguares, quienes brindaron atención al hombre; sin embargo, al realizar la valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Ismael.

Un día después, durante la madrugada del viernes, un accidente entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a una mujer sin vida y un hombre lesionado, sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo.

Estos hechos se suman a la estadística de víctimas mortales en percances viales relacionados con motocicletas en la entidad, por lo que se reitera la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar casco y equipo de protección, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener una conducción responsable.

La cifra de 47 fallecimientos corresponde al corte del 8 de noviembre de 2026.