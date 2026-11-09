Marcha del IMSS Este Lunes 9: Ruta y Paradas en la Ciudad de México

Trabajadores del Seguro Social en resistencia convocaron a una nueva marcha que partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Zócalo capitalino este lunes 9 de noviembre. La movilización contempla una parada frente al Senado de la República para exigir una respuesta al pliego petitorio entregado a finales de octubre.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), provenientes de siete entidades del país, anunciaron una megamarcha para este lunes 9 de noviembre en la Ciudad de México, como parte de las acciones de resistencia y exigencia de cambios en la representación sindical.

El acuerdo se tomó durante la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS en Resistencia, realizada en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la capital del país.

Se prevé la participación de los representantes de los estados de Puebla, Nuevo León, Ciudad de México y Mérida.

¿Cuál será la ruta de la marcha del IMSS?

De acuerdo con el plan de acción aprobado por unanimidad, la movilización comenzará a las 15:00 horas del lunes 9 de noviembre, con punto de partida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

La ruta contempla avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con una parada estratégica frente a la Cámara de Senadores. En ese punto, los manifestantes buscarán obtener respuesta a los documentos entregados previamente en ambas Cámaras del Congreso y en la Presidencia de la República.

Hasta el momento, los organizadores no detallaron las calles específicas por las que avanzará el contingente.

Así podría ser el recorrido

Con los tres puntos confirmados, el trayecto más directo implica unos 5.5 kilómetros. Caminando de forma continua, sin contar paradas ni el ritmo de un contingente numeroso, tomaría alrededor de una hora y 20 minutos.

Lo más probable es que la marcha avance hacia el norte por avenida Cuauhtémoc y Bucareli hasta incorporarse a Paseo de la Reforma, donde queda el Senado. Desde ahí, el tramo final hacia el Centro Histórico suele hacerse por avenida Juárez y calles como Francisco I. Madero o 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Estaciones del Metro como referencia del recorrido

Las estaciones cercanas al eje de la movilización sirven para ubicar por dónde podría pasar el contingente y es probable que registren más afluencia de lo habitual durante la tarde:

Metro Hospital General (Línea 3): junto al punto de partida, en avenida Cuauhtémoc.

Metro Balderas (Líneas 1 y 3): en el trayecto hacia el Senado, sobre Bucareli y Chapultepec.

Metro Hidalgo (Líneas 2 y 3): cerca de Reforma y avenida Juárez, donde también hay estaciones de Metrobús que podrían ajustar su servicio si el contingente pasa por ahí.

Metro Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2): la estación de llegada; en eventos masivos suele limitar sus accesos a la plaza.

Metro Pino Suárez (Líneas 1 y 2): puede servir para llegar a pie al Centro Histórico por el sur, por Izazaga o San Antonio Abad, lejos del avance principal.

Cualquier cierre o ajuste dependerá de lo que informen el Metro, el Metrobús y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la jornada.

Vías alternas para automovilistas

Para quienes necesiten desplazarse en auto durante la tarde, las opciones para librar el corredor Doctores–Reforma–Centro son:

Avenida Insurgentes Sur: permite circular de norte a sur y bordear por el poniente avenida Cuauhtémoc y Bucareli.

Eje Central Lázaro Cárdenas: sirve como desvío por el oriente, aunque conviene evitar los cruces cercanos a avenida Juárez y al Palacio de Bellas Artes mientras pase el contingente.

Viaducto Miguel Alemán: es la mejor opción en sentido oriente-poniente, pues rodea por el sur todo el perímetro afectado, desde la colonia Doctores hasta el Centro.

Convocan a concentración en apoyo a Erika Cureño

Antes de la megamarcha, los trabajadores convocaron a una concentración a las 12:00 horas en la sede sindical de Pestalozzi, para acompañar a Erika Cureño y a otros empleados que, aseguran, han enfrentado hostigamiento y sanciones por participar en el movimiento.

Durante la asamblea también se aprobaron acciones jurídicas, entre ellas una demanda para solicitar la destitución de Rafael Olivos y su Comité Ejecutivo Nacional, así como denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y procesos laborales.

Además, dieron a conocer que solicitarán una auditoría para esclarecer el manejo del patrimonio y los recursos sindicales. Los trabajadores también acordaron dar seguimiento a las 12 acciones anunciadas por la Dirección General del IMSS, encabezada por Zoé Robledo.

Finalmente, anunciaron que la Tercera Asamblea Nacional se realizará el próximo 21 de noviembre en Puebla.

TLS