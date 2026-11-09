Marchas

Marcha del IMSS Este Lunes 9: Ruta y Paradas en la Ciudad de México

La movilización en CDMX busca cambios sindicales y respuestas del Congreso; inicia este lunes a las 15:00 horas

trabajadores del IMSS analizan la posibilidad de abrir esta vialidad en TolucaTrabajadores del IMSS analizan la posibilidad de abrir esta vialidad en Toluca. Foto: Cuartoscuro

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Trabajadores del IMSS de siete estados se movilizan este 9 de noviembre en CDMX. La marcha pasará por el Senado en busca de respuestas. Descubre más sobre sus exigencias.

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