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Resultados Liga MX: Querétaro Cae ante Puebla y Se Complica su Pase a la Liguilla

En duelo de la Jornada 16, los Gallos Blancos del Querétaro sufrieron su quinta derrota consecutiva

Los Gallos Blancos y La Franja midieron fuerzas en el Estadio Corregidora.Los Gallos Blancos y La Franja midieron fuerzas en el Estadio Corregidora. Foto: Querétaro FC

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Tabla de Resultados Liga MX 2026: Querétaro Cae ante Puebla y se Agotan Opciones de Liguilla | N+