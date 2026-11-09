Resultados Liga MX: Querétaro Cae ante Puebla y Se Complica su Pase a la Liguilla

En uno de los dos duelos dominicales de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026, los Gallos Blancos fueron desplumados por el Puebla. El 2-0 en el marcador además le apagó otra vela de esperanza al equipo queretano, ya que se aleja del boleto a la Liguilla.

Con goles de Kevin Velasco y Omar Moreno en el Estadio Corregidora de la capital queretana, La Franja le amargó la fiesta al club y aficionados locales. Aunque ya no aspiraba a la Fiesta Grande, el equipo camotero peleó con todo cada balón.

La displicencia e inoperancia del club Querétaro fueron duramente castigados. Así que los pupilos del entrenador chileno Esteban González sufrieron su quinta derrota al hilo. De estar entre los primeros lugares hace varias semanas pasaron al casillero 12, con 20 puntos.

Aunque matemáticamente tienen posibilidades de Liguilla, una derrota más dejaría noqueado al Querétaro. Lo que necesita es ascender a la octava casilla, la última que otorga pasaporte.

La ventaja que tiene es que le queda un partido pendiente. Así que primero necesitará ganarle al Monterrey el próximo sábado . Si lo consigue estará un paso adelante, ya que rebasará al Pachuca (octavo con 22 unidades).

Hay que aclarar que el próximo fin de semana sólo se disputará el encuentro Querétaro vs Monterrey, que no se jugó en la fecha 7 debido a que los Rayados estaban ocupados con la Leagues Cup 2026 que disputan clubes de la Liga MX y la MLS. Los demás clubes no jugarán por tratarse de la Fecha FIFA de noviembre para partidos internacionales.

Los resultados del resto de la jornada 16 que se disputaron este fin de semana son los siguientes:

Necaxa 1-0 Xolos

San Luis 0-1 FC Juárez

Atlante 0-2 Santos Laguna

Atlas 1-4 Pachuca

Tigres 2-3 Cruz Azul

Toluca 4-0 Monterrey

Pumas 2-2 América

Querétaro 0-2 Puebla

León 1-1 Chivas

Hasta el momento hay varios equipos que ya no aspiran a Liguilla, que son Puebla, San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez.

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Con información de N+