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¿Quién Ganó el Partido Atlético de Madrid vs Barcelona? Así Queda la Tabla de LaLiga

Este partido definió quién terminaba la Jornada 12 como líder de la tabla en la Primera División de España; el Barça permanece en el primer lugar

Giuliano Simeone festeja un gol vs Barcelona en LaLigaGiuliano Simeone festeja un gol vs Barcelona en LaLiga | Foto: Reuters

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