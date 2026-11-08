¿Quién Ganó el Partido Atlético de Madrid vs Barcelona? Así Queda la Tabla de LaLiga

Luego de que el Real Madrid pareciera haber encontrado su mejor versión en lo que va de la temporada, el equipo de José Mourinho ha logrado recortar distancias con respecto al Barcelona y al Atlético de Madrid en la lucha por el liderato de LaLiga. Hoy, el partido entre el Barça y el Atleti correspondiente a la Fecha 12 del torneo, se definirá quién de estos dos clubes terminará en la cima de la tabla, al menos en esta jornada.

El juego Atlético de Madrid vs Barcelona, que se juega en la cancha del Metropolitano, enfrenta a los que hasta ahora han sido los mejores equipos del certamen. El cuadro que dirige el 'Cholo' Simeone llegaba con 28 puntos, dos unidades por debajo del conjunto de Hansi Flick.

El Real Madrid, tras vencer al Valencia en Mestalla, llegó a 30 puntos por lo que la lucha por el primer lugar en la liga de España se ha puesto al rojo vivo.

¿Quién ganó el partdo Atlético de Madrid vs Barcelona?

En el primer tiempo el equipo local logró abrir el marcador. El Atlético de Madrid salió con un planteamiento muy inteligente para nulificar al Barcelona y anotó el 1-0 al minuto 10, cuando Giuliano Simeone empujó el balón al fondo de las redes tras una gran asistencia de Julián Álvarez.

Sin embargo, en los instantes finales de la primera mitad el Barça encontró el empate por conducto de Fermín López, quien remató con un potente disparo de pierna izquierda que fue imposible para el arquero colchonero. De esta manera, el partido se fue al descanso con un empate 1-1.

Para la segunda mitad el Barcelona tomó el control del juego y al minuto 67 López anotó doblete con un remate cruzado al interior del área, tras un gran pase de Lamine Yamal. Este gol fue suficiente para que el cuadro blaugrana se llevara los tres puntos, propinándole a los colchonersu segunda derrota de la campaña y afianzando el primer lugar de la tabla.

Tabla de posiciones en LaLiga

Así queda la tabla de posiciones en LaLiga de España luego de doce jornadas disputadas. El Barcelona se manrtiene como líder al llegar al parón internacional de la segunda Fecha FIFA de la campaña, pero su ventaja sobre el Real Madrid se ha reducido a solo tres puntos.