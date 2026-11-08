Isaac del Toro Gana el Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026

Isaac del Toro ganó este domingo la quinta edición del Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026, tras imponerse al francés Paul Seixas en Marina Bay.

El mexicano del UAE Emirates XRG atacó a poco más de 3 km del final en la penúltima vuelta y nadie pudo alcanzarlo, por lo que cruzó en solitario con tiempo de 1h22'31''.

Su rival más cercano, el francés del Decathlon CMA CGM, se quedó a escasos 10 metros por detrás.

El noruego Søren Wærenskjold, del Uno-X Mobility, quedó en tercer lugar de la competencia en Singapur que tuvo 61.25 km en 25 vueltas.

La victoria marcó el cierre de temporada para el originario de Ensenada, Baja California, quien dijo que estaba muy contento, pese a lo complicado del ambiente.

"Fue mucho más difícil de lo que esperaba por el calor. La humedad es increíble. Sufrimos hasta la meta. Por suerte, tuvimos la fortuna de nuestro lado", comentó en entrevista con el medio del Tour de France.

"Fue una carrera muy rápida durante todo el día y, con este calor, resulta muy complicado", añadió.

"El Torito" afirmó que volver a vestir el maillot blanco, que ganó como el mejor joven en Francia en julio pasado, fue algo muy bonito.

"Es como volver a vivir un sueño y estoy muy feliz y emocionado de usarlo y mostrarlo en otro continente. Es algo muy especial", dijo.

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Sobre la competencia con Seixas, reconoció el nivel del francés y señaló que su rivalidad continuará en los próximos años.

"Algún día ganará él y otro quizá me toque a mí. Así es la vida. Disfrutamos este tipo de momentos y de la difícil vida que elegimos", comentó.

Del Toro no descartó pasar sus vacaciones en México, pero dijo que por el momento quería dormir y descansar un poco.

El Singapore Criterium es la única carrera ciclista oficial del Tour de Francia en el sudeste asiático, organizada por la empresa responsable de la máxima vuelta del ciclismo mundial.

La competencia reunió a varios ciclistas internacionales de élite, entre ellos Jasper Philipsen, Biniam Girmay y Mauro Schmid, entre otros.

Del Toro es considerado el mejor ciclista mexicano de la historia. A sus escasos 22 años de edad suma 33 victorias como pedalista profesional en el world tour.

Su último triunfo oficial fue en el Gran Premio de Montreal, donde venció a Paul Seixas. El francés ganó después el quinto y último "Monumento" de la temporada en el Giro de Lombardia.

El duelo entre ambos se volvió uno de los más atractivos este año y se espera que sea la gran batalla en las próximas ediciones del Tour de Francia.

En en ese enfrentamiento, el mexicano lleva ventaja, pues ganó el maillot blanco como campeón de la clasificación de los jóvenes en la grande boucle. Además, se subió al podio en tercer lugar general.

La semana pasada, el gobierno mexicano reconoció el palmarés del "Torito" y decidió otorgarle por segundo año consecutivo el Premio Nacional del Deporte 2026, en la categoría de deporte profesional.

ASJ