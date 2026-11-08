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Isaac del Toro Gana el Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026

El mexicano se impuso tras un ataque a más de 3 km de la meta y cruzó en solitario para cerrar la temporada con broche de oro

Del Toro SingapurLa victoria marcó el cierre de temporada para el originario de Ensenada, Baja California. Foto: X | @LeTour.

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