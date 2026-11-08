Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 8 de Noviembre de 2026

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, por lo que es importante anticiparse a posibles contratiempos antes de emprender un viaje. En N+ te damos a conocer las actualizaciones de este domingo.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 19 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

13:45 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 293, dirección Córdoba. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance). Toma tus precauciones.

12:45 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 66, dirección Córdoba. El accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal.

12:33 horas. En Tlaxcala tras accidente cerca del Km 006+800 de la carretera Los reyes-Zacatepec con dirección a Huamantla. Maneje con precaución.

12:31 horas. En Guanajuato tras accidente cerca del Km 071+200 de la carretera Querétaro-Irapuato con dirección a Salamanca. Maneje con precaución.

12:17 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 66, dirección Córdoba. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

11:45 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 50. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente en la zona de obras (incendio de tracto camión).

11:24 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 66, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.

10:54 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 74, dirección Guadalajara. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:38 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 74, dirección Guadalajara. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

09:47 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 240, dirección Cuernavaca. Continúa la reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

09:41 horas. En el Estado de México, usuarios en redes reportan cierre en la Toluca-Atlacomulco por disparos.

09:20 horas. En Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 006+800 de la carretera Los reyes-Zacatepec con dirección a Huamantla.

09:10 horas. En Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 071+200 de la carretera Querétaro-Irapuato con dirección a Salamanca.

09:12 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 82, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

08:42 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 74, dirección Guadalajara. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil).

La afectación se encuentra en carril de alta. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

08:29 horas. En Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 045+900 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a SLP.

08:15 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 81, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

07:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 81, dirección CDMX. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales). Maneja con precaución.

07:48 horas. Reportan choque contra muro en la Cardel-Xalapa con dirección a Xalapa.

07:41 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 82, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución.

07:40 horas. En Veracruz continua cierre total de circulación por accidente cerca del Km 264+000 de la autopista Puebla-Orizaba a la altura del Municipio de Nogales.

07:04 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 74, dirección Guadalajara. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). La afectación se encuentra en carril de alta. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

06:57 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 290, dirección Córdoba. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

06:51 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 165, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

06:32 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 290, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

06:30 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 240, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

05:50 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Querétaro, km 165, dirección CDMX, por choque por alcance.

04:46 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Guadalajara–Colima, km 74, dirección Guadalajara, por la volcadura de un automóvil. La afectación se encuentra en el carril de alta.

03:16 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 231, dirección La Carbonera, tras la atención de un accidente.

03:06 horas. Se mantiene el cierre de circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 234, dirección Acatzingo, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

02:08 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Puebla, km 81, dirección CDMX, por choque múltiple por alcance.

02:02 horas. Continúa el cierre de circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 231, dirección La Carbonera, por maniobras para el retiro de un tractocamión siniestrado. Las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecen cerradas en esa dirección.

01:56 horas. Se mantiene el cierre de circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 231, dirección La Carbonera, por el incendio de un tractocamión. Las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecen cerradas en esa dirección.

01:24 horas. Se registra lluvia en la autopista México–Cuernavaca, del km 31 al 36.

00:34 horas. Continúa el cierre de circulación en ambos sentidos de la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 265, por la atención de un accidente y derrame de material peligroso. Dirección Ciudad Mendoza: cierre desde el km 268, a la altura del poblado Río Blanco, con desvío hacia la carretera libre. Dirección Córdoba: se recomienda tomar la carretera libre a la altura del km 217, en la Plaza de Cobro Esperanza.

00:32 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 240, dirección Cuernavaca, por un tractocamión con falla mecánica.

ASJ