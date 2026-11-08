Reportan Presunto Secuestro del Alcalde de Río Bravo en Zacatecas
Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí
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El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue secuestrado en Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí.
En los primeros minutos de este domingo, la dependencia potosina reportó que el edil panista iba con más personas, quienes fueron liberadas.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, se indicó.
Previamente, se informó que el alcalde había sido privado de la libertad con su familia en el trayecto al pueblo mágico de Real de Catorce.
Sin embargo, la policía estatal de San Luis Potosí citó un testimonio para precisar que el caso ocurrió en la entidad vecina de Zacatecas.
"De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades", se informó en un comunicado.
"Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas", se añadió.
Autoridades de Zacatecas y el Ayuntamiento de Río Bravo, así como de la Fiscalía de Tamaulipas, no informaron de inmediato sobre el caso.
El supuesto secuestro del alcalde del municipio fronterizo se reportó antes de la medianoche de este sábado.
Almaraz Maldonado ha expresado sus intenciones para la contienda interna del PAN, con el fin de buscar la candidatura para la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones de 2028.
Fue detenido en 2009, cuando era líder del PRD, acusado de su presunta participación en una red de robo de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, cuyo producto se vendía en refinerías estadounidenses, según reportes.
Igual le atribuyeron delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pasó seis años en el penal de El Rincón, Nayarit, y salió en enero de 2015.
Compitió con el blanquiazul en 2021 por la alcaldía de Río Bravo, pero perdió ante el candidato de la alianza Morena-PT, Héctor Joel Villegas González. Nuevamente se postuló por el PAN en 2024 y obtuvo la alcaldía. Se ha informado que busca la reelección el próximo año.
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional y sus líderes no se han posicionado sobre la privación ilegal de la libertad del alcalde.
ASJ