Seguridad

Reportan Presunto Secuestro del Alcalde de Río Bravo en Zacatecas

Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí

Río BravoEl supuesto secuestro del alcalde del municipio fronterizo se reportó antes de la medianoche del sábado. Foto: Facebook | Gobierno de Río Bravo.

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