Reportan Presunto Secuestro del Alcalde de Río Bravo en Zacatecas

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue secuestrado en Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí.

En los primeros minutos de este domingo, la dependencia potosina reportó que el edil panista iba con más personas, quienes fueron liberadas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, se indicó.

Previamente, se informó que el alcalde había sido privado de la libertad con su familia en el trayecto al pueblo mágico de Real de Catorce.

Sin embargo, la policía estatal de San Luis Potosí citó un testimonio para precisar que el caso ocurrió en la entidad vecina de Zacatecas.