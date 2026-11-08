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Pronostican Lluvias Muy Fuertes y Bajas Temperaturas por Frente Frío 4

También se espera una corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe

LluviasPara el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma. Foto: Reuters.

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