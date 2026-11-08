Pronostican Lluvias Muy Fuertes y Bajas Temperaturas por Frente Frío 4

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 4 se estacionará este domingo sobre el oriente del territorio mexicano y provocará fuertes lluvias en al menos siete estados, así como el descenso de temperaturas.

El sistema frontal se extenderá hasta el Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión, con precipitaciones intensas y chubascos en el norte del país.

Además, se presentará una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México.

Aunado a la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, que afectarán la Península de Yucatán y otras zonas del sureste.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte, noreste y este), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y noreste), Michoacán (este y sureste), Guerrero (suroeste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (suroeste y costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla.

Para la tarde se espera ambiente cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 21 a 23 °C y la mínima de 5 a 7 °C.

ASJ