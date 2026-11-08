Internacional

Caracol Televisión Evacúa su Sede en Bogotá por Amenaza de Atentado

Autoridades les informaron la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal con supuestos explosivos

Caracol Televisión Evacúa su Sede en Bogotá por Amenaza de AtentadoUna bandera de Colombia ondea mientras la policía monta guardia. Foto: Reuters / Archivo

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