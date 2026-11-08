Caracol Televisión Evacúa su Sede en Bogotá por Amenaza de Atentado

Caracol Televisión, uno de los principales medios de comunicación de Colombia, activó los protocolos correspondientes luego de recibir amenazas por un presunto ataque por grupos armados ilegales.

A través de redes sociales, la cadena indicó que evacuó a todos los trabajadores de la sede principal, ubicada en Bogotá.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”, dice la publicación en X.

Mientras que en su sitio web, la televisora relató que este sábado minutos antes de las 20:00 horas local, fueron informados por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal con el uso de artefactos explosivos.

Una vez que recibieron esos datos, se realizaron las acciones necesarias para proteger a las personas que se encontraban en el lugar.

En tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá, en un breve comunicado, informó que al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones o al interior de Caracol TV.

La titular de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, señaló que es grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión, en Bogotá.

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”, detalló.

Asimismo, solicitó a las autoridades esclarecer los hechos a la brevedad, con la finalidad de “garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente”.

“Es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia”, puntualizó.

EPP