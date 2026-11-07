Escándalo Ueno Bank: ¿Qué Pasó en Paraguay y Por Qué su Presidente Terminó en Prisión?

Paraguay atraviesa uno de los episodios de mayor crisis política y social de su historia reciente. Un juez ordenó este sábado que el expresidente Santiago Peña quede en prisión preventiva derivado de las investigaciones contra Ueno Bank, una institución financiera que colapsó dejando a millones de paraguayos sin sus ahorros.

¿Pero por qué Santiago Peña es uno de los primeros en enfrentar a la justicia por este escándalo bancario? En N+ te contamos.

Santiago Peña tenía una relación innegable con el grupo financiero de Ueno Bank, aunque no poseía acciones de forma directa con el banco comercial, sino con la empresa matriz de la institución.

Según los registros informados al Banco Central del Paraguay (BCP), dados a conocer por la BBC, mientras el expresidente poseía el 1.58% del capital de Ueno Holding, propiedad del Grupo Vázquez, compartía la sociedad con firmas como Ueno Seguros.

Peña Palacios mantuvo inversiones previas en empresas del Grupo Vázquez y declaró acciones en Ueno Holding, las cuales vendió en abril de 2025, cuando ya era presidente de Paraguay.

Durante su presidencia, Ueno Bank aumentó la captación de depósitos de instituciones públicas y del Instituto de Previsión Social (IPS) paraguayo, superando los 800 millones de dólares.

Según los datos dados a conocer por el propio Ueno Bank, en 2023 la institución contaba con 500 mil clientes; para este noviembre de 2026, la institución ya contaba con 2.9 millones de clientes, en un país con 6.4 millones de habitantes. Es decir, un crecimiento del 480% en tres años, durante la presidencia de Santiago Peña Palacios.

Santiago Peña protestas en su contra en Asunción. Foto: Reuters

La institución financiera administraba una gran cantidad de fondos públicos de jubilaciones y los ahorros de millones de personas, con aproximadamente 32 mil personas jubiladas que recibían sus pensiones mensuales a través de esa entidad.

Esta semana, el Banco Central paraguayo detectó que el índice de solvencia de Ueno Bank colapsó por debajo del mínimo legal, por lo que ordenó el cierre de Ueno y congeló de forma inmediata el dinero de sus casi 3 millones de clientes, imposibilitándoles usar tarjetas, la aplicación o cajeros, dejando a miles de personas ahorradoras sin acceso a su dinero.

Los vínculos de Santiago Peña con Ueno Bank y Grupo Vázquez lo orillaron a presentar su renuncia ante el Congreso. La oposición y la ciudadanía acusaron al mandatario de mal desempeño y corrupción, además de haber utilizado su poder político para favorecer a la entidad.

Legisladores opositores e incluso el Partido Colorado apoyaron un juicio político para esclarecer las acusaciones en su contra.

Entre los cuestionamientos destaca que su renuncia podría permitirle acceder al cargo de senador vitalicio y obtener fueros, lo que, según sus críticos, podría dificultar futuras investigaciones judiciales. El Congreso lo acusa de mal desempeño de funciones, conflictos de intereses y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos relacionados con el caso Ueno Bank.

Horas después de su destitución, Peña fue detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía y posteriormente trasladado a una unidad militar en Asunción por motivos de seguridad, ante la presencia de manifestantes. Este sábado 7 de noviembre fue llevado a la Fiscalía para rendir declaración por la investigación sobre el colapso de Ueno Bank, en la que también se le señalan presuntos delitos de lesión de confianza y desvío de fondos públicos.

Este sábado 7 de noviembre, un juez de Paraguay ordenó prisión preventiva contra Santiago Peña Palacios, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso, luego de que la Fiscalía le imputó formalmente los delitos de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre de Ueno Bank.

TLS