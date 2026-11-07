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Escándalo Ueno Bank: ¿Qué Pasó en Paraguay y Por Qué su Presidente Terminó en Prisión?

Ueno Bank colapsó y dejó a miles sin acceso a su dinero; ahora, Santiago Peña fue destituido y enfrenta prisión preventiva

Protestas contra Santiago Peña, expresidente de ParaguayProtestas contra Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto: Reuters

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Santiago Peña, expresidente de Paraguay, detenido por el colapso de Ueno Bank. ¿Cómo afectó a la mitad de los paraguayos? Conoce más sobre esta crisis.

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