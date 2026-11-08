Muere Motociclista Arrollado por Camioneta tras Accidente en Torreón, Coahuila

Un motociclista perdió la vida tras ser impactado por una camioneta en el cruce del bulevar Independencia y la calle Comonfort, en la ciudad de Torreón.

El accidente se registró durante la noche del 7 de noviembre. En los hechos también se vieron involucrados una camioneta y un automóvil.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta presuntamente circulaba en sentido contrario sobre el bulevar Independencia, mientras que el automóvil transitaba por la calle Comonfort.

Durante su trayecto, la camioneta impactó al vehículo y posteriormente subió al camellón central, donde arrolló al motociclista.

El fallecido fue identificado como Gerardo. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.