Política

Tras Paro en el PJF, SCJN y OAJ Acuerdan con Sindicatos Reformar Evaluación del Desempeño

Los órganos jurisdiccionales del PJF laborarán con normalidad el lunes 9 de noviembre

SCJN y OAJ Reformarán Acuerdo de Evaluación y Derogarán Referencias a SancionesAcuerdo para reformar las sanciones en el Poder Judicial. Foto: SCJN

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+