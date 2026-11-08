Tras Paro en el PJF, SCJN y OAJ Acuerdan con Sindicatos Reformar Evaluación del Desempeño

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron este sábado con los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) reformar el acuerdo que regula la evaluación del desempeño y derogar toda referencia a sanciones o a la separación del cargo.

El acuerdo salió de una reunión de trabajo en el edificio sede del Máximo Tribunal con los comités ejecutivos nacionales de los sindicatos, luego de que empleados del PJF iniciaron un paro nacional de labores en rechazo al nuevo esquema, que, aseguraron, podría ser el comienzo de un despido masivo. El proceso de evaluación del personal de carrera judicial, que manda la Constitución, había generado inconformidades en los últimos días.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del Poder Judicial Realizan Paro Nacional y Bloqueos Contra Evaluaciones

El texto que se modificará es el Acuerdo General del Pleno del OAJ por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del PJF (AG-POAJ-025/2026), publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con las reformas quedará establecido que la evaluación tiene como propósito fortalecer la eficiencia, la eficacia y la calidad en la impartición de justicia, y se eliminará cualquier referencia que permita interpretar que tendrá efectos sancionatorios o implicará la separación del cargo.

También se quitará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de los aspectos que implican algún factor de subjetividad.

Tal como se publicó, el acuerdo establecía que el proceso se aplicaría a secretarios proyectistas de juzgados y tribunales, asistentes, actuarios y oficiales judiciales los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, con calificaciones de 0 a 100 puntos (sobresaliente, satisfactorio, regular, suficiente e insuficiente), y que sus resultados servirían para decisiones de reconocimiento, permanencia y, en su caso, la separación de la carrera judicial. Según el texto, la evaluación serviría para valorar de manera cualitativa y cuantitativa el cumplimiento de las funciones del personal. El comunicado de esta reunión no precisa si las fechas cambian.

Ante el paro, el OAJ había afirmado en otro comunicado que era falso que los exámenes de diciembre pudieran provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas. Sostuvo que el proceso no implicaría aprobación ni reprobación y que sus resultados no tendrían consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal, y recordó que la evaluación del desempeño es una obligación legal. También señaló que respeta la libertad sindical y el derecho a expresar inconformidades.

Los trabajadores rechazaron el acuerdo porque, según explicó la vocera de los empleados en la Ciudad de México, Patricia Aguayo, las evaluaciones no buscan un logro, sino vulnerar sus derechos. En un mensaje a medios durante los primeros minutos del paro, Aguayo cuestionó el esquema:

"Jueces y magistrados que entraron a la institución a través de una tómbola, que no han sido evaluados y que una parte de la evaluación para nosotros la van a hacer ellos. ¿Y a ellos quién los va a evaluar?".

El paro provocó retrasos en trámites, audiencias y resolución de asuntos en varias entidades. En Hidalgo, alrededor de 400 personas mantenían un bloqueo en la sede del Poder Judicial en Pachuca y marcharon por la avenida Colosio. En Guerrero, los manifestantes bloquearon el Bulevar de las Naciones y colocaron carpas para impedir la circulación. En el Estado de México, empleados realizaron un mitin afuera de las instalaciones del Poder Judicial en Toluca. Los trabajadores advirtieron que, si no obtenían una respuesta favorable, habría más bloqueos en los próximos días.

El viernes, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, había anunciado que propondría mesas de diálogo con los trabajadores para definir las evaluaciones. Dijo que "se trata de construir, no de destruir al poder judicial".

Las reformas de fondo llegarán al DOF a la brevedad. Habrá además mesas de trabajo permanentes para atender las preocupaciones específicas de la base trabajadora, y el lunes 9 de noviembre todos los órganos jurisdiccionales del PJF laborarán con normalidad. Así lo informaron la SCJN y el OAJ en un comunicado.

CT