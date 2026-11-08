Internacional

Luto Nacional en Polonia Tras Tiroteo de Ultraderechista que Dejó 6 Muertos

La policía de Polonia continúa investigando el ataque en Cracovia, donde ocurrió la que es considerada la peor matanza en el país desde la caída del comunismo

PoloniaEl primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el tiroteo como "terrorismo" pero la policía todavía no ha indicado cuál era el móvil del atacante. Foto: Reuters.

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