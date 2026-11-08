Internacional

Central Nuclear de Zaporiyia Se Queda Sin Energía Externa Tras Ataques

Se activaron generadores de emergencia para el enfriamiento del reactor en la planta que puede operar al menos por dos semanas con reservas

Central Nuclear de ZaporiyiaEl Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó la situación y señaló que es el evento número 27 de este tipo durante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+