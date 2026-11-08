Accidentes

Choque Tipo Carambola Deja Daños Materiales y Un Detenido en Hermosillo

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Jaudiel Zamorano y Pedro Vega Ibarra; no se reportaron personas lesionadas tras el percance

Choque Tipo Carambola Deja Daños Materiales Y Un Detenido En HermosilloChoque Tipo Carambola Deja Daños Materiales y Un Detenido en Hermosillo. Foto: N+

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Tres vehículos chocan en Hermosillo, causando daños significativos. Un hombre en estado de ebriedad es arrestado.

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