Choque Tipo Carambola Deja Daños Materiales y Un Detenido en Hermosillo

Esta mañana se registró un choque tipo carambola en el que participaron tres vehículos. El accidente dejó cuantiosos daños materiales en la colonia Altares, al sur de Hermosillo.

No se reportaron personas lesionadas, pero sí fue detenido un sujeto en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del 6 de noviembre, en el cruce del bulevar Jaudiel Zamorano y la calle Pedro Vega Ibarra, donde colisionaron tres vehículos tipo sedán, de colores plata, gris y blanco.

Mientras los oficiales de Tránsito Municipal realizaban el informe correspondiente y las diligencias para documentar el percance, un sujeto que se encontraba en estado de ebriedad comenzó a burlarse de la situación.

Ante su comportamiento hacia los involucrados en el accidente, los agentes procedieron a detenerlo, debido a que se resistió al arresto. Posteriormente, fue puesto bajo custodia policial y a disposición del juez calificador.