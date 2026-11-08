Automóvil Cae a Canal en Fortín, Veracruz, y Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Un automóvil de color blanco cayó dentro de un canal divisorio ubicado a un costado de la carretera estatal a Villa Unión, perteneciente al municipio de Fortín, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad.

El accidente se registró a la altura de las bombas de Zapoapita, donde el vehículo salió de su trayectoria y cayó al canal que divide la carretera de un terreno aledaño.

Tras registrarse dicho percance, al lugar arribaron rescatistas, primeros respondientes de Fortín, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que por este hecho no había personas lesionadas.

Minutos más tarde, se dio a conocer que este percance dejó únicamente daños materiales y, posteriormente, una grúa fue utilizada para retirar la unidad y liberar la zona donde se registró dicho accidente.