Accidentes

Automóvil Cae a Canal en Fortín, Veracruz, y Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Un vehículo terminó al interior de una cuneta luego de que su conductor perdiera el control de la unidad a un costado de la carretera estatal a Villa Unión

Automóvil Cae a Canal en Fortín y Moviliza a Cuerpos de EmergenciasPresuntamente, el conductor perdió el control de la unidad. Foto: Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín

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Un auto pierde el control y cae en un canal en Fortín, movilizando a cuerpos de emergencia. Sin heridos, pero con daños materiales.

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