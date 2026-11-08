Pronóstico del tiempo

Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de hasta 6ºC en Varias Alcaldías

Al menos cuatro demarcaciones de la metrópoli se verán afectadas por el clima gélido

Las autoridades informaron a la ciudadanía que debe abrigarse bien y extremar precauciones debido al frío. Foto: CuartoscuroLas autoridades informaron a la ciudadanía que debe abrigarse bien y extremar precauciones debido al frío. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+