Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de hasta 6ºC en Varias Alcaldías

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se este lunes 9 de noviembre del 2026 habrá bajas temperaturas en varias zonas de la CDMX y debido a ello las autoridades han activado la alerta amarilla. Esto es lo que sabemos

Las bajas temperaturas durante las 03:00 horas de la madrugada y las 08.00 de la mañana de este lunes, así que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó la alerta amarilla para las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Por lo tanto, se sugiere a la ciudadanía extremar los cuidados en dicho periodo de tiempo. Quienes viven en esas demarcaciones que serán afectadas por las bajas temperaturas en la CDMX, tendrán que seguir las siguientes recomendaciones para evitar daños a la salud:

Abrigarse adecuadamente, cubrirse nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

Mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitamina C.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las bajas temperaturas se deben al frente frío número 4. Para el Valle de México se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Para la tarde se espera ambiente cálido y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.