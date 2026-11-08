Capturan en Zapopan al 'R2', Mando de 'Los Rs', Célula del CJNG

Rafael “N”, alias “R2”, identificado como mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este domingo en un restaurante de la colonia Circunvalación Vallarta, en Zapopan, Jalisco, en límites con Guadalajara, tras un enfrentamiento con personal de la Secretaría de Marina. Herido, fue llevado al Hospital Civil de Guadalajara. Con él quedaron detenidas otras 19 personas.

Eran cerca de las 14:00 horas cuando personal de Marina llegó al inmueble, sobre la avenida México, a cumplimentar una orden técnica de investigación. Fue recibido a balazos y repelió la agresión. Durante unos cinco minutos, las detonaciones se escucharon en un corredor de restaurantes, comercios y hoteles, rodeado de calles residenciales. Ningún vecino resultó lesionado. Los heridos fueron “R2” y un elemento de Marina. “R2” presenta un impacto de arma de fuego en el pecho y otro en una pierna.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 'R2', Líder de Célula del CJNG, y a 19 Personas Más en Zapopan, Jalisco

Después llegó el despliegue: unidades de Marina, soldados del Ejército, Guardia Nacional, policía estatal, helicópteros y el cierre de la avenida México a la altura de Terranova. Personal médico entró al inmueble y salió con “R2” en camilla rumbo a una ambulancia del SAMU de Jalisco. Luego comenzaron a salir los detenidos. Al menos 12 hombres, sin lesiones aparentes, caminaron escoltados por elementos federales y subieron a tres unidades, entre ellas un vehículo blindado de la policía estatal, conocido como Goliat. El convoy los lleva a la Fiscalía General de la República (FGR), en el centro de Guadalajara, a unos 20 minutos. Los demás seguían dentro. De los detenidos no se conoce identidad ni situación jurídica, ni si trabajaban en el lugar o qué relación tienen con “R2”. Hay dispositivos de seguridad en el restaurante, en el hospital y en la FGR. Dos vehículos quedaron asegurados.

El sitio llevaba al menos un mes como restaurante, al parecer de comida oriental, con vidrios polarizados y una fachada negra que sustituyó a otra de colores distintos. Sus cuentas en redes casi no tienen información. Abría a las 17:00 horas. Los trabajadores que llegaron a su turno se encontraron con el operativo, se retiraron y ninguno quiso dar información.

La ubicación de “R2” fue resultado del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La captura tuvo eco en Washington: la DEA elogió a las autoridades mexicanas y afirmó que “R2” es buscado en Estados Unidos, y Sara A. Carter, titular de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, la calificó de operación exitosa de la cooperación entre ambos países. Terry Cole, administrador de la DEA, publicó que la agencia mantiene su compromiso de aportar inteligencia vital a sus socios en México.

La captura llega una semana después de que se cumpliera un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, con cuyo homicidio “R2” está presuntamente vinculado. Manzo fue atacado el 1 de noviembre de 2025 en el Festival de las Velas y murió poco después en un hospital. El hermano de “R2”, Ramón Ángel “N”, alias “R1”, líder regional de la misma célula, ya está detenido y se le señala como planificador y financiador del ataque. La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, no se ha pronunciado sobre la captura.

“R2” tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, y otra con fines de extradición a Estados Unidos, es decir, para que sea enviado a ese país y enfrente allí un proceso penal. Allá también es buscado por cargos federales de tráfico de drogas y armas de fuego. Desde el 26 de agosto de 2026 pesa sobre él y sobre “R1” una acusación formal de un gran jurado del Distrito de Columbia —grupo de ciudadanos que decide si hay elementos para presentar cargos— por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, además de delitos relacionados con armas de fuego.

“Los Rs” tiene presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, y en la zona metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán, Jalisco. Está relacionada con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra autoridades. Entre sus presuntas víctimas de extorsión hay empresarios y productores de aguacate. A “R2” se le identificaba desde 2012 como presunto lugarteniente del CJNG y como posible sucesor de “R1”.

CT