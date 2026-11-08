Seguridad

Capturan en Zapopan al 'R2', Mando de 'Los Rs', Célula del CJNG

Al menos 12 de los 19 detenidos van a la FGR; “R2” está en el Hospital Civil de Guadalajara

Capturan en Zapopan al 'R2', Mando de 'Los Rs', Célula del CJNGRafael “N”, alias “R2”, identificado por las autoridades como mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Semar

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Capturan a 'R2', líder de 'Los Rs', Célula del CJNG en Zapopan | N+