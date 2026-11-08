Seguridad

Dan 50 Años de Prisión al 'Mochaorejas', Líder de Organización Dedicada al Secuestro

Se le encontró culpable en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y posesión de armas de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas

Mocha OrejasDaniel 'N', líder de organización dedicada al secuestro. Foto: FGR
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