Economía

¿Cómo Saber si un Negocio Está en el Buen Fin 2026? Así Aseguras que tu Compra Entre al Sorteo

La edición 16 de esta temporada de descuentos aplicará en tiendas físicas y en línea, por lo que los organizadores publicaron un Directorio de Comercios Participantes.

Buen Fin 2026. Link Negocios que están registrados.Si estás pensando en aprovechar los descuentos y promociones del Buen Fin 2026 cerciórate que las tiendas estén en la lista de comercios participantes. Foto: Cuartoscuro.
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