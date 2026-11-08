¿Cómo Saber si un Negocio Está en el Buen Fin 2026? Así Aseguras que tu Compra Entre al Sorteo

Llega una de las fechas más esperadas por los cazaofertas: el Buen Fin 2026, que este año celebra su 16° edición del 13 al 17 de noviembre. Para que no pierdas oportunidad de aprovecharlo, en N+ te decimos cómo saber si un negocio entró al esquema de descuentos.
La temporada de descuentos de noviembre, que también contempla el Black Friday el Cyber Monday se podrá aprovechar en e-commerce y comercios físicos, por lo que vale la pena conocer las tiendas que aplican reducciones en sus precios.
¿Cómo saber si un negocio entra en el Buen Fin 2026?
En la página oficial del Buen Fin 2026 existe un apartado donde se puede consultar el directorio de empresas y establecimientos comerciales participantes que ofrecerán promociones del 13 al 17 de noviembre.
Paso a paso para consultar el directorio de comercios en el Buen Fin 2026 en línea:
Y selecciona el tipo de establecimiento: tienda física o en línea.
El buscador te arrojará las tiendas que coincidan con el nombre buscado.
Da clic en la tienda que te interese consultar.
También puedes verificar los establecimientos participantes escaneando el código QR que aparece en la publicidad de los negocios a través de tu teléfono móvil.
¿Qué es el Sorteo Buen Fin 2026 y cómo asegurar que tu compra participe en la rifa?
Los organizadores de la temporada de descuentos han indicado que elSorteo Buen Fin 2026es un evento organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que participan las compras que los clientes hacen con tarjetas de crédito o débito en los establecimientos participantes.
Sólo entran las compras con un monto superior a los 250 pesos, que se realizan entre el 13 y 17 de noviembre en locales dentro del Directorio del Buen Fin 2026, siempre que estos comercios cumplan con las condiciones y requisitos.
Este sorteo tendrá lugar el 4 de diciembre diciembre de 2026, en las oficinas del SAT que se ubican en avenida Hidalgo número 77 de la colonia Guerrero, Ciudad de México.