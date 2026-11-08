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Norris Gana Gran Premio de Brasil 2026; ¿Cómo Quedó 'Checo' Pérez?

El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, quien quedó en tercero

Resultados de Checo PérezSergio Pérez no tuvo un resultado positivo en la clasificación. Foto: Reuters
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