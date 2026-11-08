Unión de Usuarios de Hermosillo Cumple 60 Años Y Prepara Nuevas Gestiones

Con el compromiso de continuar la defensa de los derechos de los usuarios de servicios básicos, la Unión de Usuarios de Hermosillo conmemoró su 60 aniversario, durante un acto en el que se rindió homenaje a sus líderes históricos y se destacaron los avances alcanzados a lo largo de seis décadas de trabajo.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la organización, destacó que la asociación mantiene vigente su lucha por mejores condiciones en los servicios de electricidad y agua, así como por ampliar los beneficios del subsidio eléctrico y promover el reconocimiento constitucional del derecho humano a la electricidad.

También recordó los resultados obtenidos con la modificación del esquema tarifario, que permitió reducir el pago de algunos usuarios hasta en casi un 50%.

"Algo primario es que, para reconocer esta realidad social, también se debe ajustar el marco político a las necesidades sociales. Y aquí y ahora, una vez más, el marco político está desfasado, porque la realidad social desfasa el marco político. Y, en materia de lucha social de la Unión, [buscamos] que se reconozca en el marco de nuestra Constitución el derecho humano a la electricidad para poder hacer más justicia social", mencionó Peinado Luna.

Entre las nuevas gestiones de la organización, señaló que buscarán conseguir un subsidio de invierno en el recibo de energía eléctrica, con el propósito de ampliar el apoyo a las familias durante esa temporada.

Asimismo, indicó que impulsarán las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable en el norte de Hermosillo, una de las demandas que mantienen dentro de su agenda de trabajo.

"El agua, particularmente en el norte de la ciudad, para que pueda atenderse y resolverse la ausencia tan marcada de agua cada verano, que ya tenemos desde hace algunas décadas, y para que pueda haber mayor flujo y garantizarse las 24 horas, como dice nuestra Constitución, que garantiza el derecho humano al agua. Esta es competencia de los tres niveles de gobierno y del Estado mexicano", finalizó.