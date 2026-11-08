Sociedad

Unión de Usuarios de Hermosillo Cumple 60 Años Y Prepara Nuevas Gestiones

La organización conmemoró seis décadas de trabajo y anunció nuevas gestiones para ampliar los apoyos eléctricos y garantizar el suministro de agua potable

Unión De Usuarios De Hermosillo Cumple 60 Años Y Prepara Nuevas GestionesUnión de Usuarios de Hermosillo Cumple 60 Años Y Prepara Nuevas Gestiones. Foto: N+

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La Unión de Usuarios de Hermosillo celebra 60 años de lucha por derechos básicos. Anuncian nuevas gestiones para subsidios eléctricos y acceso al agua.

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