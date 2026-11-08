Sociedad

¿Qué Pasó en la Catedral de Puebla? Desfile de Moda en el Templo Desata Críticas

Esto es lo que se sabe sobre la pasarela y concierto sinfónico en el templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de la capital poblana

Foto: Benito SantosFoto: Benito Santos

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Polémica por Desfile de Moda en la Catedral de Puebla: ¿Qué Pasó en el Templo que Desató Críticas? | N+