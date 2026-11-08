¿Qué Pasó en la Catedral de Puebla? Desfile de Moda en el Templo Desata Críticas

La Catedral de Puebla se vio envuelta en una ola de críticas por un peculiar evento que se realizó al interior del templo; aquí te contamos lo que se sabe sobre el desfile de modas del diseñador mexicano Benito Santos.

¿Qué pasó en la Catedral de Puebla?

La noche del jueves, 5 de noviembre, se realizó la gala México Monumental 2026 en la Catedral de Puebla, “un evento único que fusiona tradición, moda y arte en un escenario sin precedentes”, así lo definió la organización en su página de internet.

México Monumental 2026 fue un evento a beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla en el que se presentó una de las colecciones de Benito Santos, diseñador de alta costura con proyección de talla internacional, quien mostró una selección de sus más distinguidas creaciones.

“La elegancia, el arte y la creatividad se unirán en un escenario histórico y emblemático para dar vida a una velada en la que la moda se convierte en un vehículo de solidaridad y compromiso social”, expuso la organización en la página de México Monumental 2026.

El evento, que también contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), desató una ola de críticas en las redes sociales por haber usado el templo católico como una pasarela de modas.

La organización ciudadana CitizenGo, que defiende la vida, la familia y la libertad a nivel internacional, calificó el evento en la Catedral de Puebla como “un acto de profanación”.

En sus redes sociales, CitizenGo dijo que en Puebla “se llevó a cabo un desfile de moda dentro de la Catedral, con la autorización de la Iglesia, desatendiendo la importancia sagrada de este lugar santo”.

“Una catedral es la casa de Dios, no un lugar para entretenimiento o desfiles de moda”, afirmó CitizenGo.

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Además, al evento México Monumental 2026 le llovieron críticas por haber contado con la presencia del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez; de la diputada federal Rosario Orozco y de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, entre otras personalidades.

En el caso de Rosario Orozco, la diputada publicó en sus redes sociales una fotografía del evento y destacó que se exhibieron piezas de artesanas de Puebla.

“Disfrutamos de una muestra de vestimenta litúrgica antigua, bordados artesanales de Hueyapan y otras artesanas de Puebla, moda mexicana y la presentación de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP”, mencionó la diputada.

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Mientras que la senadora Denisse Ortiz dijo que fue una gran velada la que se vivió en la Catedral de Puebla.

“Un espacio muy especial donde la solemnidad de la ropa antigua conectó de forma muy sutil con el diseño mexicano y el detalle de nuestras artesanías poblanas, rindiendo un lindo homenaje a la identidad y a la historia de nuestro país”, señaló la senadora en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Con información de N+.

RMT